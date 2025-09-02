Отели в Нячанге: туристам во Вьетнаме предлагают новые отели

В зимнем сезоне – 2025/2026 туроператоры предлагают россиянам больше туров во Вьетнам. Помимо возобновления рейсов на курортный остров Фукуок, куда с ноября полетит авиакомпания AZUR air, больше вылетов поставлено и в Нячанг, куда полетные программы вернулись в прошлом сезоне. Здесь летом открыли новые отели, а в ряде старых провели реновацию. Редакция TourDom.ru поинтересовалась, какие из новинок уже возможно забронировать у туроператоров в сентябре и как их оценили туристы.

Туры в Нячанг: новые отели 5*

Среди пятизвездочных отелей в Нячанге есть несколько новинок. В 2025 году начал принимать гостей Amiana Resort Cam Ranh. Комплекс построили в 11 км от аэропорта Камрань на первой береговой линии. В основном корпусе и на виллах – более 500 номеров разных категорий. Гостиница имеет выход на общественный песчаный пляж, но за шезлонги и зонтики придется платить дополнительно. На территории – несколько бассейнов для взрослых и детей, в том числе с подогревом. Один из них – с морской водой.

Тур на двоих из Москвы на 9 ночей с отправлением 19 сентября обойдется от 248 тыс. руб. с размещением в deluxe room garden view. В пакет входит полный пансион – трехразовое питание, медстраховка, трансфер, а перелет – на регулярных рейсах China Southern Airlines со стыковкой в Гуанчжоу.

Судя по отзывам, в целом новый отель туристам понравился. Претензии от первых гостей были связаны с тем, что некоторые отделочные работы в момент их отдыха еще продолжались – кое-где было шумно и пыльно. А кому-то из гостей мешали вечерние шоу-программы из соседней гостиницы. Из перечисленных плюсов – выбор между разными типами подушек, «на балконе кресла с пуфиками для ног – можно комфортно любоваться морем», живая музыка во время ужина.

В июне 2025 года в южной части Нячанга открылся отель Paradise Resort Nha Trang 5*. Новый комплекс построен на небольшом островке Хон Миеу, что неподалеку от острова Хон Че с его парком развлечений Vinpearl. Гости могут выбирать из почти трехсот номеров. В основном комнаты площадью от 35 кв. м. Также есть виллы с тремя спальнями и собственным бассейном. Отель позиционирует себя как семейный, и на его территории нельзя курить. Есть фактически частный пляж – со всем необходимым для проживающих гостей, а также небольшой аквапарк. Туристов бесплатно возили на багги в океанариум.

Тур из Москвы стоит от 275 тыс. руб. на двоих с вылетом 19 сентября на 8 ночей. В цену входит номер superior mountain view и завтраки. Перелет на рейсах Qatar Airways со стыковкой в Дохе.

Первые отдыхающие в этой гостинице также отметили проблему – некоторые корпуса находились в стадии строительства, не было закончено благоустройство территории. Других претензий не замечено.

Отдых в Нячанге: новые «четверки»

В категории 4* с мая 2025 года начал работать отель Seaside Boutique Hotel Nha Trang Beach в центре курортного города. От него недалеко до популярного у туристов ночного рынка, а до пляжа – «рукой подать». На 25 этажах свыше ста номеров с балконами, что нечасто встречается в Нячанге. На крыше – бассейн с панорамным видом и бар. Туроператор предлагает в этот отель туры из Москвы на прямых рейсах «Аэрофлота». Стоимость – от 222 тыс. руб. на двоих с размещением в deluxe room на 10 ночей и вылетом 21 сентября. В стоимости учтены завтраки.

На сайте гостиницы речь идет об удобствах премиум-класса. Гости же, оставившие отзывы, посчитали, что ничем особенным отель не отличается, кроме удобного месторасположения. В номерах в дополнение к стандартной мебели есть письменный стол и кофемашина, в ванной комнате – биде и набор косметических принадлежностей. В мини-баре вода и закуски – за отдельную плату.

Еще один из открывшихся в мае отелей – W Premium Nha Trang на полсотни номеров. В здании, построенном к северу от центра в тихом переулке, – всего 8 этажей. На крыше, как и во многих подобных гостиницах в городе, – небольшой бассейн, но с него можно увидеть море. Туристы сообщили, что на стойке администратора есть полотенца, с ними же можно пойти на городской пляж – до него не больше 10 минут пешком.

Тур в W Premium также предлагается на беспосадочных рейсах «Аэрофлота». Отдых на двоих обойдется от 237 тыс. руб. в номере superior за 10 ночей на завтраках с вылетом из Москвы 18 сентября. У побывавших в отеле проживание в нем не вызвало особых восторгов. При наличии набора для чая-кофе не было прайса на содержимое мини-бара, и при выезде гости с удивлением увидели счета за напитки и снеки. Завтраки не порадовали ассортиментом блюд, а вот сладкие «драконьи» фрукты – питахайи – понравились.

Нынешней весной после реновации открылся Galliot Nha Trang Hotel, который расположен неподалеку от Центрального парка, известного у россиян как парк Горького. В гостинице обновили интерьеры и поставили новую мебель, привели в порядок сантехнику. Тур в этот отель из Москвы с 18 сентября стоит от 225 руб. на двоих в номер superior на 12 ночей, питание – завтраки. Перелет на прямых рейсах авиаперевозчика Red Wings.

В 16-этажном здании более 130 номеров площадью от 28 кв. м. На втором этаже расположен ресторан, в котором кроме шведского стола на завтрак, есть возможность пообедать и поужинать по меню. На первом этаже еще один ресторан – с блюдами европейской кухни. До пляжа – несколько кварталов. К качеству проведенного ремонта у гостей особых нареканий нет. Но они советуют выбирать комнаты более высокой категории, в которых есть небольшие балконы. Проблемой для некоторых стало то, что один из лифтов не работал.

На курортной карте Нячанга есть и другие новые отели – от апартов до «пятерок», но далеко не все из них уже начали работать с российскими туроператорами.

Ранее TourDom.ru писал, что Вьетнам может перетянуть часть туристов с Таиланда из-за увеличения числа рейсов в зимнем сезоне – 2025/2026.