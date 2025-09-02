Какие туры обойдутся дешевле всего в сентябре 2025

Бархатный сезон предлагает уникальную возможность насладиться теплым морем и комфортной температурой воздуха по доступным ценам. Согласно данным Ассоциации туроператоров, минимальная стоимость отдыха для двоих с перелетом из Москвы и проживанием в отелях категории 4* начинается от 96,5 тысяч рублей. Наиболее бюджетными вариантами стали Китай (Хайнань), ОАЭ и Турция, а направления среднего ценового сегмента – Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам. Обзор доступных предложений подготовил «ФедералПресс».

Топ-3 самых бюджетных направлений

Китай (остров Хайнань)

Остров Хайнань уверенно возглавляет рейтинг доступности пляжного отдыха в сентябре 2025 года. Минимальная стоимость тура на двоих продолжительностью 10 ночей составляет всего 96,5 тысяч рублей с перелетом из Москвы и завтраками. Курорты острова предлагают качественный сервис по конкурентным ценам: размещение в четырехзвездочных отелях обойдется в 96,5–109,3 тысячи рублей, а варианты категории 5* доступны от 102,5 тысячи рублей. Пляжный сезон на Хайнане в сентябре характеризуется комфортной температурой воды (+28–30°C) и меньшим количеством осадков по сравнению с летними месяцами.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ занимают второе место по доступности, предлагая туры за 10 ночей на двоих. Наиболее экономичные варианты доступны в Шардже, где размещение в пятизвездочных отелях начинается от 97,1 тысячи рублей с завтраками. Четырехзвездочные отели в Шардже и Фуджейре предлагают туры по цене 103,3–127,5 тысячи рублей. Сентябрь в Эмиратах – идеальное время для пляжного отдыха: спадает изнуряющая жара, температура воздуха опускается до комфортных +33–35°C, а вода в Персидском заливе прогрета до +29°C.

Турция

Турецкое направление сохраняет традиционно высокую доступность туров на двоих по системе «все включено». Наиболее экономичные предложения доступны в Аланье, где четырехзвездочные отели предлагают размещение от 97,7 тысячи рублей. В Кемере стоимость туров в отели 4* начинается от 112,1 тысячи рублей. Пятизвездочные отели в Аланье доступны от 108,1 тысячи рублей. Сентябрь в Турции – один из лучших месяцев для отдыха: море прогрето до +26–28°C, дневная температура составляет +28–30°C, а вечера становятся прохладными и комфортными для прогулок.

Направления средней ценовой категории

Таиланд и Египет

Сентябрь в Таиланде – период окончания сезона дождей на большинстве курортов, что делает отдых комфортным и экономичным. Королевство предлагает туры от 126,1 тысячи рублей за 10 ночей на двоих с завтраками. Самые недорогие варианты доступны на острове Ко Чанг и в Паттайе. Размещение на Пхукете в пятизвездочных отелях обойдется от 148,1 тысячи рублей.

Египетские курорты Красного моря доступны от 129 тысяч рублей за тур по системе «все включено». Четырехзвездочные отели в Шарм-эль-Шейхе предлагают размещение за 129–136,3 тысячи рублей, а пятизвездочные варианты – от 167,2 тысячи рублей. Температура воды в Красном море в сентябре составляет +27-28°C, а воздуха – +33–35°C, что создает идеальные условия для пляжного отдыха и дайвинга.

Шри-Ланка, Вьетнам и Катар

На Шри-Ланке экономичный отдых возможен от 137,4 тысячи рублей. Размещение в четырехзвездочных отелях на побережье в Галле и Хиккадуве доступно за 137,4–147,7 тысячи рублей. Пятизвездочные отели в курортных зонах Бентоты и Калутары предлагают туры от 156,1 тысячи рублей.

Вьетнамские курорты Нячанга доступны от 147,9 тысячи рублей, а отдых на острове Фукуок начинается от 181,4 тысячи рублей. Катар конкурирует по цене, предлагая размещение в четырехзвездочных отелях Дохи от 146,2 тысячи рублей. Пятизвездочные отели в столице Катара доступны от 281,9 тысячи рублей.

Согласно информации Ассоциации туроператоров, представленные цены актуальны на сентябрь 2025 года и включают перелет из Москвы, проживание и указанный тип питания. Стоимость может варьироваться в зависимости от даты вылета, конкретного отеля и курортной зоны.