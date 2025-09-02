«Нам их не понять». Российская путешественница описала привычки жителей Турции

Российская путешественница Наталья описала некоторые привычки жителей Турции фразой «нам их не понять». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации отметила, что в этой стране ждать неделю мастера, который пообещал прийти через полчаса, — обычная история.

«Звонить, подгонять, давить на жалость, взывать к совести бесполезно. В ответ вы услышите: "Буду через пять минут" или "Завтра все сделаю", — а дальше не случится ровно ничего», — посетовала она.

Вторая привычка турок, на которую обратила внимание россиянка, — всегда и везде говорить «ты» вместо «вы».

«Для людей, которые выросли в русской культуре, где обращение на "ты" допустимо только к близким и хорошо знакомым людям, а в иных ситуациях воспринимается как оскорбление, это дико, и привыкнуть к такому просто невозможно», — заметила Наталья.

В-третьих, путешественница подчеркнула, что время в Турции — понятие относительное. Местные жители, по ее словам, никогда никуда не спешат и всегда опаздывают. Кроме того, они не привыкли говорить «нет», так как отказ у них равносилен началу конфликта.

Россиянка также рассказала, что иностранцам бывает трудно понять, как в этой стране к ним относятся на самом деле.

«За вежливостью и улыбками чаще всего нет никаких теплых чувств, это обычная формальность. За глаза же тебя могут обсуждать так, что мама не горюй!» — предупредила она.

Наталья добавила, что в Турции любят задавать очень личные вопросы, жить с оглядкой на мнение окружающих людей и постоянно драматизировать.

