Посол Вьетнама рассказал о стимулах для роста турпотока из России

Политика безвизового въезда, возобновление прямого авиасообщения и открытие чартерных рейсов способствуют росту туристического потока из России во Вьетнам. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил вьетнамский посол в РФ Данг Минь Кхой.

© Парламентская газета

В последнее время Вьетнам пользуется большой популярностью у российских туристов, констатировал дипломат. По его словам, страна входит в число 10 самых популярных зарубежных направлений среди путешественников из России.

«Сочетание живописных природных пейзажей, богатого культурного наследия, уникальной кухни, дружелюбных и гостеприимных людей, а также стабильной политической обстановки делает Вьетнам идеальным и безопасным направлением для путешествий», — подчеркнул Данг Минь Кхой.

Дополнительным стимулом для роста турпотока из России стало возобновление прямого авиасообщения: с января 2024 года — между Хошимином и Москвой, а с мая 2025 года — между Ханоем и Москвой, а также открытие регулярных и чартерных рейсов из различных российских городов на курорты Вьетнама.

Важным фактором, по словам дипломата, является также политика безвизового въезда. В настоящее время российские туристы могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней с момента въезда, вне зависимости от типа паспорта и цели поездки. Более того, для удобства путешественников действует электронная виза сроком до 90 дней.

«Дополнительным удобством становится постепенная адаптация российских платежных систем. Банковские карты «Мир» уже принимаются в ряде вьетнамских отелей, торговых точек и банкоматов, что значительно облегчает пребывание российских гостей», — заявил посол.

