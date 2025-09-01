Бали принял рекордное количество зарубежных туристов за июль 2025 года: на остров прибыло более 690 тыс. международных гостей. Об этом сообщили в балийском управлении Центрального статистического агентства Индонезии (BPS), передает Antara.

Этот показатель является самым высоким с начала года. Он превышает результат июня на 9,29 процента (637 тыс. прибытий) и результат июля прошлого года на 11,42 процента (625 тыс. прибытий).

Рост связывают с сезонными факторами: зимними школьными каникулами и аномальной жарой в Европе, которая могла стимулировать поездки на Бали. Значительный вклад в туристический поток в регион внесли гости из Китая и Индии. В региональном разрезе лидером по прибытиям стала Европа (более 206 тыс. туристов).

Общее число иностранных гостей на Бали за первые семь месяцев 2025 года составило 3,98 млн человек. Это на 12,46 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Турпоток в этом сезоне увеличился и в Венесуэлу, сообщает Venezolana de Televisión, партнер TV BRICS. В период с января по июль 2025 года страну посетило на 70,84 процента больше человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летний туристический сезон 2025 года может стать рекордным и в России. Об этом сообщило министерство экономического развития страны. Согласно прогнозам, с мая по сентябрь будет совершено более 48 млн поездок, что на 8 процентов больше показателей прошлого года.

Текст скопирован с https://tvbrics.com/news/chislo-inostrannykh-turistov-na-bali-dostiglo-maksimuma-v-iyule-2025-goda/