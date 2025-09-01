Туры в Азербайджан: что происходит со спросом

«Россия работает над улучшением экономических связей с Азербайджаном», – заявил вице-премьер Алексей Оверчук в понедельник, 1 сентября.

Его слова приводят федеральные СМИ. С момента резкого похолодания политических отношений РФ и Азербайджана в конце июня прошло уже 2 месяца. Портал «ТурДом» выяснил, как идут бронирования туров в эту страну.

В сети турагентств «Розовый слон» рассказали, что спрос сократился в 20 раз.

«Это рекордное падение, не припомню, чтобы такая отрицательная динамика когда-либо была по какому-нибудь туристическому направлению после негативных событий. Даже в 1997 году, когда террористы расстреляли туристов в египетском Луксоре, столь резкого снижения интереса к поездкам не наблюдалось», – пояснил руководитель компании Алексан Мкртчян.

В сети Sletat.ru, где в начале июля отмечали 30-процентное уменьшение числа запросов по Азербайджану, нам сообщили, что «спрос еще не успел восстановиться до традиционных показателей». А вот по информации туроператора Fun&Sun, интерес к направлению стабильный:

«В лидерах – туры в отель Sea Breeze на блоках авиакомпании AZAL, работаем в рамках планируемых объемов».

В комментариях к недавнему посту в тг-канале «Крыша ТурДома» по теме туризма в Азербайджан, мнения о том, стоит ли сейчас ехать на отдых в эту страну, разделились. Одни предлагают не смешивать туризм и политику и убеждены, что у гостей из России нет оснований опасаться недружественного отношения. Другие напоминают о проверках документов у граждан России и даже случаях «физического насилия» – о подобных прецедентах СМИ сообщали еще в начале июля.

Отметим, что ни МИД, ни Минэкономразвития не выпускали рекомендаций гражданам воздержаться от поездок в Азербайджан, а туроператорам и турагентам – приостановить продажи туров. Вместе с тем 2 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что россиянам, планирующим посещение этой страны, следует внимательно следить за обстановкой, оценивать риски и учитывать риторику местных телеканалов в отношении РФ.