Отпуск в Абхазии обернулся для туристов большим разочарованием

Запланированная девятидневная поездка в Абхазию завершилась для семьи туристов всего через несколько часов после прибытия. Вместо ожидаемого комфортного отдыха путешественники столкнулись с комплексом проблем, которые кардинально изменили их планы.

Уже на этапе трансфера проявились первые трудности: местные водители демонстрировали полное пренебрежение к правилам дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Размещение в арендованном жилье за 4000 рублей в сутки не соответствовало ожиданиям - путь к морю пролегал через разбитую дорогу, а на пляже отсутствовали базовые удобства.

Кульминацией разочарования стало посещение местных кафе, где цены соответствовали уровню престижных сочинских заведений, но качество обслуживания и еды оставляло желать лучшего. В результате семья приняла решение немедленно вернуться в Лазаревское, потеряв при этом около 15 тысяч рублей, но сохранив возможность устроить полноценный отдых в более комфортных условиях.