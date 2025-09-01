Шоу фонтанов в Дубае возобновятся в начале высокого сезона

Самый высокий в мире музыкальный фонтан возле Бурдж-Халифа в Дубае будет вновь запущен после капитального ремонта 1 октября. Об этом сообщила компания Emaar, которая владеет и самим зданием Бурдж-Халифа и одной из самых известных на сегодня водных достопримечательностей возле него. С момента открытия 8 мая 2009 года она притягивала всех гостей эмирата. Однако весной объект был закрыт на реконструкцию. Последний «танец» перед плановым ремонтом фонтан исполнил 18 апреля 2025 года.

© tourdom.ru

Уже в августе посетители района Downtown Dubai заметили, что чашу снова начали наполнять водой. Но открытия придется подождать еще месяц. За время капитального ремонта специалисты осушили искусственное озеро, демонтировали старое покрытие, которое часто давало трещины, и уложили новое бетонное основание с улучшенной теплоизоляцией. Помимо технических работ, пообещали обновление оснащения, улучшение хореографии водных струй, а также модернизацию системы света и звука.

Ожить должен и весь квартал. Поскольку все лето фонтан не привлекал толпы гостей, на период реконструкции арендаторам 50 ресторанов и кафе с видами на фонтан и озеро обнулили арендную плату на четыре месяца — с июня по сентябрь.

Напомним, дубайский фонтан – одна из самых известных достопримечательностей ОАЭ. Он располагается в искусственном озере площадью свыше 12 га. Его длина – 275 м, высота струй достигает 150 м (это примерно высота 50-го этажа). Каждую секунду он поднимает в воздух около 83 тонн воды. В системе подсветки используется 6600 точечных и 25 цветных прожекторов, а также газовые форсунки и дымогенераторы, позволяющие создавать эффект огня и дыма. Лучи света от фонтана можно увидеть в радиусе 32 км.