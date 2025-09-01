Туроператоры назвали основные преимущества отдыха в Турции

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские туристы заняли первое место по числу отдыхающих в Турции. Российский союз туриндустрии и его члены прокомментировали заявление главы РФ.

© Вечерняя Москва

Туроператор ITM Group объяснил, что главные преимущества Турции — безвизовый режим, прямые и не очень долгие перелеты, развитая инфраструктура, в том числе система «все включено», а также русскоязычный сервис. Там добавили, что Турция может предоставить разнообразие курортов и исторических достопримечательностей.

Психологический фактор тоже имеет значение. Страна давно изучена туристами. В Сети можно найти множество отзывов и безопасных маршрутов.

Туроператор Fun & Sun назвал еще один немаловажный фактор: длительный пляжный сезон.

Купаться здесь можно начиная с конца апреля и до начала ноября, — сообщил представитель компании в беседе с 360.ru.

Осень — оптимальный период для отдыха в Турции и Египте благодаря комфортной погоде и выгодным ценам, рассказала туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании Izi Tour Алена Фомина.

Кроме того, владелец турагентства и travel-эксперт Тариел Гажиенко придерживается аналогичного мнения насчет отдыха осенью. По его словам, Турция сохраняет лидерство по турпотоку благодаря комфортной погоде и более низким ценам по сравнению с летом.