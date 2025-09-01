Турпоток из России в Таиланд поставил новый рекорд

В июне – августе 2025 года Таиланд посетили более 234 тыс. россиян, что на 5,4% больше рекордных показателей прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Летом 2025 года был побит исторический рекорд российского турпотока в Таиланд, установленный летом 2024 года. <…> В целом за три летних месяца 2025 года в разных регионах Таиланда отдохнули 234 тыс. 287 граждан РФ. Это больше рекордных прошлогодних цифр за аналогичный период на 5,4% (222 тыс. 258 граждан РФ летом 2024 года)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в январе – августе 2025 года россияне нанесли 1 млн 195 тыс. 430 визитов в Таиланд, что на 10,4% больше по сравнению с показателями годичной давности.