Турпоток из России в Таиланд поставил новый рекорд

АТОР: Летний турпоток из России в Таиланд стал рекордным в этом году
В июне – августе 2025 года Таиланд посетили более 234 тыс. россиян, что на 5,4% больше рекордных показателей прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Летом 2025 года был побит исторический рекорд российского турпотока в Таиланд, установленный летом 2024 года. <…> В целом за три летних месяца 2025 года в разных регионах Таиланда отдохнули 234 тыс. 287 граждан РФ. Это больше рекордных прошлогодних цифр за аналогичный период на 5,4% (222 тыс. 258 граждан РФ летом 2024 года)», – говорится в сообщении.
Как уточняется, в январе – августе 2025 года россияне нанесли 1 млн 195 тыс. 430 визитов в Таиланд, что на 10,4% больше по сравнению с показателями годичной давности.
«Для достижения рекордных данных за весь 2024 год (1 млн 745 тыс. 327 граждан РФ) Таиланду нужно принять за четыре оставшихся месяца года еще 549 тыс. 897 туристов из РФ», – добавили в ассоциации.