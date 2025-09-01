Авиакомпания раскрыла цены на полеты из Екатеринбурга в Дубай

С 1 октября из Екатеринбурга откроются прямые авиарейсы в Дубай – один из крупнейших городов ОАЭ. Полетную программу раскрыли в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Возвращаем главное ближневосточное направление в нашу маршрутную сеть – продажи билетов на рейсы уже открыты», – заявили там.

Рейсы планируется проводить ежедневно. Перелет эконом-классом будет стоить чуть более 27 тыс. рублей, бизнес-класс обойдется уже почти в 176 тысяч. В небе придется провести 5,5 часов. Перелет из Дубая в Екатеринбург дешевле: 15 тысяч эконом-классом и 111 тысяч в бизнес-креслах. Он займет около пяти часов.

Как ранее рассказывал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, около половины уральцев, прилетающих в Дубай, используют его как авиационный хаб. При этом в последнее время интерес туристов перетягивают на себя страны Юго-Восточной Азии, что может снизить популярность курортов ОАЭ.

Кроме того, «Уральские авиалинии» с 24 сентября трижды в неделю собираются летать в Дубай из Сочи, а с 26 сентября – ежедневно из московского аэропорта Домодедово. Рейс из Сочи эконом-классом обойдется в 20 тыс. рублей, из Москвы – в 22,4 тысячи.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Air Arabia пообещала запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму – курортный город на границе ОАЭ и Омана.