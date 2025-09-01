«Не уступают турецким». Названы отели в Европе с хорошим all inclusive

Тема, связанная с перспективами «мягкого» реформирования системы «все включено» в Турции, в телеграм-канале «Крыша ТурДома» вызвала бурное обсуждение. Туристы высказали свою точку зрения, что в Европе есть отели на all inclusive, способные по соотношению цены и качества дать фору турецким вариантам.

«Недавно была в Болгарии, там отель по цене в четверть турецкого премиума за пояс его заткнет по многим параметрам», – пишет подписчица Елена Озгюр.

В августе она отдыхала с семьей на вилле в одной из гостиниц сети HVD:

«Питание в основном ресторане для меня было просто глотком свежего воздуха после Турции. Детский стол максимально разнообразный. Десерты – выше всяких похвал. Потрясающая выпечка, все виды салатов, мяса, птицы, пиццы, роллов, морепродуктов и рыбных деликатесов», – поделилась Елена в беседе с корреспондентом «ТурДома».

При этом, по словам нашего подписчика, поездка получилась очень выгодной по деньгам – 300 тыс. руб. для троих взрослых и ребенка.

Топ-менеджеры туроператоров и принимающих компаний подтверждают: в Европе есть варианты отдыха «все включено», вполне способные конкурировать по цене-качеству с турецкими предложениями. Руководитель TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис приводит в пример отели сети Ikos, работающие на ultra all inclusive, гостиницы цепочки Grecotel с концепцией Luxe Me.

«По качеству и ассортименту питания греческие отели не уступают турецким. А вот территории у них не столь обширные, зачастую это не позволяет создать, например, столь же насыщенную, как в Турции, инфраструктуру для детского отдыха», – добавляет специалист.

В туроператоре PAC Group назвали гостиницы Италии, предлагающие качественный отдых «все включено»: Naxos Beach и Voi Arenella resort на Сицилии, Voi Colonna Village и Club Med Cefalu на Сардинии, комплексы Club Med в горах. По словам соучредителя iTravex DMC & Bed-Bank Эллады Песковой, all inclusive в Испании развивается уже более 10 лет. На побережье Коста-Дорада эту концепцию в достаточно экономичном для семей варианте предлагает Estival Park 4*, в категории 5* лучшие all inclusive в отелях известных цепочек Melia y Barcelo Group на Канарских островах, VIP-вариант на Тенерифе – Gran hotel Bahia del Duque.

