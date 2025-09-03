Золотой мост во Вьетнаме: чем он привлекает миллионы туристов

Золотой мост во Вьетнаме — одна из самых узнаваемых достопримечательностей страны. Он расположен в горах Ba Na Hills недалеко от Да Нанга и соединяет станцию канатной дороги с садом. Открытый в 2018 году, мост сразу стал популярным благодаря изогнутой форме, золотым перилам и гигантским рукам, будто вырастающим из скалы. Кадры, которые покорили мир: как Вьетнам построил туристическую легенду - об этом подробнее на сайте Туристас.

Первая фотография, разлетевшаяся по соцсетям, сделала его мировым хитом. Мост появился в СМИ, сериалах и рейтингах, а туристический поток в регион вырос до миллионов человек в год. Сегодня здесь проводят модные показы и съёмки рекламы, а сам мост несколько лет подряд признавался самым знаменитым туристическим в мире.

Даже спустя годы он остаётся символом Вьетнама: копии в других странах не добились успеха, ведь секрет его притягательности в уникальном сочетании идеи и природы.