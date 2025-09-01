Топ стран для новогодних путешествий

В России выросли продажи туров и новогодние выходные. Стало известно, какие направления выбирают туристы на зиму.

© Vse42.ru

Ежегодно самыми популярными направлениями остаются:

Египет

Объединенные Арабские Эмираты

Таиланд

При этом на данный момент растет интерес россиян и к Вьетнаму.

Сообщается, что лидирует по количеству проданных путевок Таиланд с внушительными 41%. За ним уверенно закрепился Египет с долей рынка около 17%. Однако стоит помнить, что такая статистика учитывает исключительно продажи организованных туров. Многие туристы предпочитают самостоятельные путешествия, выбирая Турцию или Шри-Ланку без помощи туроператоров.

Кроме того, ближе к праздникам ситуация может кардинально поменяться благодаря появлению горящих предложений. Как показывает практика, внезапные скидки существенно увеличивают популярность направлений вроде Египта, делая страну одним из лидеров по числу туристов.

Еще одна важная деталь – изменение стоимости поездок. Средняя цена тура в Таиланд на новогодние праздники выросла примерно на 17%, достигнув отметки в 257,9 тысяч рублей. Напротив, стоимость отдыха в Египте снизилась на 13%, остановившись на уровне 206,6 тысяч рублей. Любопытно, что путешествие в ОАЭ теперь обходится даже дешевле египетского отдыха – средняя сумма равна 204,9 тысячи рублей. А Вьетнам и вовсе радует наиболее доступной ценой среди рассматриваемых стран – всего около 155,8 тысяч рублей за поездку, сообщается в дзен-канале "РЯБИНИН – ФОТОПУТЕШЕСТВИЯ".