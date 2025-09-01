Страны Евросоюза начали возобновлять выдачу туристических виз россиянам

Бельгия готова снова выдавать туристические визы гражданам РФ, если будет увеличен штат посольства. Об этом "Известиям" заявили в дипломатическом представительстве королевства в Москве.

Издание пишет, что посольству Бельгии в России не хватает сотрудников после взаимной высылки диппредставителей в 2022 году. Тогда Брюссель посчитал шпионами 21 сотрудника посольства РФ и они были выдворены, а в ответ на это российский МИД объявил 12 представителей бельгийской дипмиссии персонами нон грата.

"В связи с этим посольству пришлось приостановить обработку некоторых категорий заявлений на визы. Мы надеемся, что в один прекрасный день сможем возобновить обработку документов на все категории виз", – передает издание слова дипломатов.

Кроме того, совсем недавно Словакия снова начала принимать документы на туристические визы в Москве и Санкт-Петербурге. При этом страна поддерживает антироссийские санкции.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предположил, что в ближайшей перспективе ослабить ограничения для россиян может Чехия. В октябре там пройдут парламентские выборы, и возможна победа оппозиции под руководством Андрея Бабиша, выступающего за нормализацию отношений с Москвой.

По словам эксперта, "отрезвление" европейских стран и отмена санкций против России когда-нибудь произойдет.

На сегодняшний день не выдают туристический "шенген" россиянам Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Бельгия, Дания, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Чехия и Эстония.

Нидерланды, например, не планируют ослаблять ограничения для граждан РФ, рассказали изданию в посольстве страны. Также не намерены возобновлять выдачу виз в Норвегии.

Упрощенный визовый режим между Россией и Евросоюзом был запущен в 2007 году. В 2018-м россиянам выдали 3,6 миллиона шенгенских виз, но после начала СВО в 2022 году условия получения документа ужесточились. Сервисный сбор вырос с 35 до 60 евро, увеличились сроки получения виз и доля отказов в "шенгене" – так, в 2019-м не смогли получить документ 1,5% россиян, а в 2022-м – уже 10,2%.

Однако, как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, спрос граждан РФ на поездки в Европу только растет. Причина – укрепление рубля и увеличение количества стыковочных рейсов.

На этом фоне ЕС стал выдавать россиянам больше виз – в 2024-м рост составил 25% в сравнении с предыдущим годом. Доля отказов тоже сократилась, отмечается в материале информагентства.