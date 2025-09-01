Три крутых парка развлечений в Китае, которые стоит посетить

Учебный год начался, и самое время спланировать осенние каникулы. Путешествия в Азию становятся все популярнее на фоне усложнения поездок в западные страны. Помимо пляжных курортов Азия может предложить парки развлечений для всей семьи: все они тематические, многие созданы по мотивам популярных фильмов и мультиков. Подборка самых ярких и больших парков развлечений в Китае – на «ФедералПресс».

Universal Beijing Resort

Парк развлечений находится в Пекине. Это крупнейший парк аттракционов Universal в мире. В нем есть несколько тематических зон, в которых воспроизведена атмосфера культовых фильмов и мультфильмов со зданиями, техникой и атмосферой.

В парке есть зоны:

«Гарри Поттер»

«Парк Юрского периода»

«Миньоны»

«Кунг-фу Панда»

«Трансформеры»

«Голливуд»

Каждая зона выполнена в стиле фильма, есть стилизованные аттракционы в каждой из них – например, полет на метлах по Хогвардсу или американские горки в 3D очках для того, чтобы прочувствовать сражения в «Трансформерах», а также поездка по «Парку Юрского периода» мимо оживших динозавров.

На посещение парка стоит выделить целый день – территория огромная, а очереди на самые популярные аттракционы растягиваются на два часа. Опытные туристы рекомендуют не ехать в парк по выходным – в таком случае очереди на все гарантированы.

Hong Kong Disneyland Resort

Диснейленд в Гонконге – самый маленький из одноименных парков в мире. Идеально подойдет, чтобы погулять с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: половины дня хватит, чтобы обойти весь парк, прокатиться на аттракционах и увидеть вечернее световое шоу. Практически на все аттракционы пускают детей ростом выше 105 сантиметров.

Тематические зоны:

«Мстители»

«История игрушек»

«Главная улица» – город США времен начала XX века

«Страна приключений» – по мотивам мультиков «Тарзан» и «Король лев»

«Страна фантазий» – по мотивам мультиков о Микки Маусе, Винни Пухе и Золушке. Там же находится замок Спящей Красавицы – символ «Диснейленда»

«Страна будущего» – по мотивам «Звездных войн»

«Ущелье гризли» – мир дикого запада

«Мистическое место» – дом Генри мистика, спрятанный в тропическом лесу

«Эренделл: Холодное Середце» – зона по мотивам «Холодного сердца»

Входной билет на взрослого стоит порядка восьми тысяч рублей, на ребенка – порядка шести тысяч. Попасть в парк можно на метро: из центра туда ходит отдельная, «диснеевская» ветка.

Shanghai Disneyland

Еще один «Диснейленд» – на этот раз самый большой в Азии. Он находится в Шанхае. Из центра города, как и в Гонконге, можно добраться на метро, туда ведет собственная линия.

Вход стоит около 6-7 тысяч рублей (зависит от курса валют). Его можно купить онлайн и на месте за наличку.

В парке также есть множество тематических зон:

Mickey Avenue: главная улица парка

Gardens of Imagination: сады, фонтаны и замок Спящей Красавицы

Tresure Cove: пиратская часть парка

Adventure Isle: часть парка, в которой расположились горы

Fantasyland: замки и домики из самых популярных мультиков, в том числе, «Алиса в стране чудес»

Tomorrowland: футуристическая часть парка

Pixar Story Land: герои и декорации из мультиков студии.

В этом парке также есть зоны, посвященные «Зверополису», «Винни Пуху», «Истории игрушек», всех принцесс «Диснея» и «Пиратов Карибского моря».

Опытные туристы советуют брать отель на территории парка, чтобы иметь возможность спокойно погулять, никуда не торопясь. С собой лучше взять перекусы и воды: на территории все очень дорого (например, рис с курицей обойдутся в 1300 рублей).