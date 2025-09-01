В России ввели льготы для туроператоров, работающих с дружественными странами

Закон о льготном режиме для российских туроператоров, работающих с дружественными странами, вступил в силу в РФ.

Согласно новым нормам, туроператоры, которые специализируются исключительно на поездках в сопредельные дружественные государства, могут формировать финансовое обеспечение ответственности в размере 500 тыс. рублей - так же, как и компании, работающие в сфере внутреннего туризма, пояснили ранее в Минэкономразвития РФ.

В рамках нового регулирования также предусмотрено, что туроператоры могут не учитывать общую стоимость туров в эти страны при расчете взносов в обязательные фонды туроператоров в сфере выездного туризма. Такой подход сохранит обязательность указанных фондов, направленных на возмещение средств туристам и на возврат российских туристов из-за рубежа, а также существенно снизит затраты туроператоров, что в конечном итоге положительно скажется на цене путевок, отметили в министерстве.