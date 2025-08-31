Чем примечателен отель в Китае, где остановился Путин

Резиденцией Владимира Путина во время саммита ШОС, который проходит в китайском Тяньцзине, на несколько дней станет пятизвездочный отель The Ritz-Carlton. Он расположен в деловом центре мегаполиса, рядом набережная реки Хайхэ и небольшой парк. До аэропорта Биньхай – полчаса езды, столько же, кстати, до Пекина, куда ходит скоростной поезд.

© tourdom.ru

На территории отеля – уютный внутренний дворик, крытый бассейн, фитнес-центр, огромный – площадью 1600 кв. м – конференц-зал, а также 4 ресторана, предлагающие блюда китайской, японской и итальянской кухни.

Здание отеля, похожее на дворец, построено в неоклассическом стиле, номера также имеют классический дизайн, отсылающий к позапрошлому веку.

Дешевле всего обойдется 50-метровый «Премьер» – в начале сентября его можно забронировать на двоих за 20 тыс. руб. в сутки (включая налоги и сборы) вместе с завтраком. Такой же номер, но с террасой будет стоить на 2 тыс. руб. дороже. Еще 2 тыс. руб. придется доплатить за кровать размера king size.

Клубный номер «Делюкс» обойдется без малого в 30 тыс. руб., люкс Carlton площадью 160 кв. м – в 49 тыс. руб., а люкс Club Victoria, который на 15 м больше, – в 51 тыс. руб. за ночь.

