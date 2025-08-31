Туристов на Пхукете предупредили об опасности наводнений и оползней

Тропический шторм «Нонгфа» добрался до Таиланда и в течение 2 дней будет заливать всю страну сильными дождями. Региональный центр Метеорологического департамента Таиланда (ТМD) объявил экстренное предупреждение на побережье Андаманского моря до 2 сентября включительно.

© unsplash

По данным TMD, возможны сильный ветер и ливни, которые могут спровоцировать внезапные наводнения и разливы, особенно вдоль водных путей у предгорий и в низинных районах. Высота морских волн может достигать 2–3 м и даже превышать этот уровень во время гроз. Поэтому капитанам морских судов рекомендовано не заходить в районы грозовой активности. А маломерным судам вообще запрещено выходить в море.

В зону опасных погодных условий попадают такие популярные у туристов провинции, как Пхангнга, Краби и Пхукет. Экстренные службы последнего приведены в повышенную готовность еще несколько дней назад. Местным властям предписано быть готовыми к локальным наводнениям и оползням, а жителям и туристам – соблюдать осторожность, особенно на побережье и рядом с водоемами.

Но туристов из России такие предупреждения, похоже, не особо впечатляют: они все равно отправляются к морю и сетуют, что на берегу много мусора:

«Сейчас находимся на пляже Найтон, я в шоке: пляж ужасный, его не убирают…»

Впрочем, более опытные путешественники заявляют, что обычное явление – штормовые волны всегда приносят много мусора.

Напомним, год назад обильные дожди вызвали мощный оползень с вершины холма Наккерд, который расположен между пляжами Ката и Чалонг в районе Карон. Под завалами домов и вилл погибли 13 человек, в том числе двое россиян.

