«Формула-1» в блюдах: как встречает Баку туристов в преддверии гонок

До старта азербайджанского этапа гонок «Формулы-1» остается меньше двух недель. Болельщики уже собираются в Баку. Как их встречает город, рассказала корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Названия ее блюд звучат как элементы гоночного трека: «Скорость с начинкой», «Пекут – летят», «Поворот с зеленью». Так Саида Азизова называет свои кутабы. Но самое главное – это начинка.

«Например, "Скорость" – это с мясом, "Пекут – летят" – с сыром. Больше всего заказывают кутаб с зеленью. Подаю их с мацони и сушеным барбарисом. Те, кто попробовал один раз, обязательно возвращаются за добавкой», – Саида Азизова, повар.

После дегустации национальных блюд можно заняться историей. Ичери-шехер – сердце Баку, древний и мистический заповедник. Туристов из стран СНГ особенно тянет на улицу «Кичик Гала» – здесь герой Юрия Никулина упал, потерял сознание и очнулся в гипсе.

«Кажется, каждый человек, который смотрел "Бриллиантовую руку" мечтает попасть именно сюда, попадать здесь, сфотографироваться – это такое удовольствие!» – Саимаз Мыкадырова, туристка из Кыргызстана.

В преддверии Гран-при особенно популярным среди туристов становится картинг на Приморском бульваре. Здесь можно почувствовать себя настоящим гонщиком. Фарадж Фарзалиев впервые сел за руль и признается: достаточно 10 минут на треке, чтобы влюбиться в этот вид спорта.

«В числе моих кумиров – Хэмилтон и Алонсо. У каждого свой стиль, своя стратегия. Но на трассе в Баку, где каждый поворот может стать ловушкой, предсказать победителя почти невозможно», – Фарадж Фарзалиев, поклонник «Формулы-1».

Билеты на Гран-при Азербайджана уже полностью распроданы на 9 из 12 трибун. Сейчас рассматривается вопрос об организации зоны для стоячих мест. Ведь чем ближе гонка, тем больше собирается болельщиков. Возможно, в этом году будет установлен рекорд посещаемости.