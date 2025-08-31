Задерживаются более 50 рейсов из Сочи

В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживается около 50 внутренних и международных рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло. Наиболее существенные опоздания – у самолетов авиакомпании Red Wings.

Так, рейс WZ 4003 в Анталью должен был отправиться в 10:45, а улетит в 15:05. Задержка WZ 4329 в Ереван составляет почти 9 часов: вылет запланирован в 20:00 вместо 11:15. Похожая картина с отправлениями WZ 557 в Тбилиси (задержка около 6 часов) и WZ 567 в Батуми (около 7 часов). Рейс WZ 4305 в Стамбул, который должен был улететь сегодня 21:00, отправится завтра в 02:55.

Кроме того, 4-часовые задержки зафиксированы у авиакомпании S7 по маршруту Сочи – Новосибирск. Менее значимые опоздания у самолетов, вылетающих в Москву (Шереметьево и Домодедово), Уфу, Сыктывкар, Екатеринбург, Сургут, Самару и Оренбург.

Что касается прилета, то здесь также существенные опоздания у лайнеров Red Wings – из Еревана, Тбилиси, Батуми и Антальи.

В целом, как сообщили TourDom.ru в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме: «Более 2 часов задержано 8 рейсов и в текущий момент они связаны с производственными причинами у авиакомпаний».

Ранее мы написали, что рейсы AZUR air из Антальи в Казань и Минводы задержались на 8–10 часов. К сбою цепочки привело позднее прибытие боинга.