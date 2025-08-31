Что ждет туротрасль в США

Представители турбизнеса США опасаются, что Visa Integrity Fee – новый сбор «за соблюдение визовых правил» – негативно отразится на отрасли. Взимать дополнительные 250 долларов с каждого получающего неиммиграционную визу в дополнение к основному консульскому сбору (185 долларов) начнут с 1 октября. По оценке Ассоциации туризма США, это станет одним из самых высоких туристических платежей в мире. Гражданам России, например, за разрешение на краткосрочный въезд придется платить около 35 тыс. руб. (по сегодняшнему курсу ЦБ).

При этом общий турпоток в США в этом году уже сокращается – снижение показателей отмечается с марта, в июле страну посетили на 3,1% меньше путешественников, чем год назад. Эксперты полагают, что аналогичный результат будет и по итогам всего текущего года. По мнению аналитиков, это является реакцией на внешнюю и иммиграционную политику администрации президента Трампа, и с введением Visa Integrity Fee привлекательность США для туристов продолжит снижаться – даже несмотря на такие крупные события, как чемпионат мира по футболу FIFA в 2026 году и Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028-м. А американские турагенты отмечают: их клиенты опасаются, что повышение въездных сборов для иностранцев обернется для американских туристов ростом расходов на получение виз в другие страны.

Продолжает сокращаться и число разрешений на краткосрочное посещение США, выданных россиянам. С начала 2025 года было оформлено чуть более 17,5 тыс. виз В1/В2, что на 18% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. А в мае (это пока последний месяц, за который опубликована официальная статистика) данный показатель превышает 33,5%: в этом году одобрено 2,7 тыс. заявлений, а в мае 2024-го – около 4,1 тыс. Новый сбор, как считают эксперты, вряд ли ускорит динамику – Штаты посещают в основном обеспеченные россияне, и для них лишние 250 долларов – это не помеха.

