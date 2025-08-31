Назван лидер турнаправлений для жителей Владивостока

Туристы из Владивостока за три летних месяца посетили 47 стран. Это на восемь больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом заявили эксперты.

Наиболее популярным месяцем для перелетов стал июль, на который пришлось 36% всех летних бронирований. Китай остается лидером среди направлений для жителей Владивостока, с долей в 40% всех международных поездок.

В список популярных направлений вошли Узбекистан, Таиланд, Южная Корея и Япония. По сравнению с 2024 годом, значительно увеличилась доля перелетов в Таиланд, Японию и Китай, отметили специалисты сервиса Aviasales РБК Приморье.

Средняя продолжительность поездок составила 11 дней. Более двух недель туристы проводили в Армении, Таиланде и Японии. Что касается внутренних перелетов, Москва остается самым востребованным направлением, составляя 19% от всех внутренних рейсов.

Напомним, что сотрудничество Москвы с зарубежными партнерами в сфере кино привлечет новых туристов в столицу. Эксперты фиксируют тренд на отдых на севере Европы, вместо юга.