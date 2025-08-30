Пассажиров вынудили мочиться в бутылки на рейсе Virgin Australia

Пассажиров авиакомпании Virgin Australia вынудили мочиться в бутылки из-за поломки всех туалетов во время полета. Об этом сообщает портал News.com.au.

© globallookpress

Уточняется, что инцидент произошел 28 августа на шестичасовом рейсе с индонезийского острова Бали в австралийский Брисбен. К моменту взлета вышел из строя туалет в задней части салона, а в середине полета это случилось и с двумя другими уборными. После этого бортпроводники объявили, что пассажирам придется справлять нужду в бутылки или «поверх того, что уже есть в туалете».

«Одна пожилая женщина не смогла удержаться и испытала унижение, обмочившись на публике», — рассказала одна из пассажирок изданию The Australian, добавив, что в конце полета в салоне стоял неприятный запах.

Представители Virgin Australia подтвердили произошедшее и принесли извинения клиентам. Они также отметили, что пассажирам компенсируют стоимость перелета.

Ранее пассажирам самолетов посоветовали не мыть руки в бортовых туалетах. По словам микробиолога, в резервуарах для хранения воды в воздушных судах размножается множество микроорганизмов, в том числе фекальных колиформ.