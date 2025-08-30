Турист рассказал об отношение жителей Гондураса к россиянам

Российский путешественник побывал в Гондурасе и раскрыл истинное отношение местных жителей к соотечественникам. Историей он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации обратил внимание на приветливость гондурасцев. По словам россиянина, никто не косился на него и его девушку «как на инопланетян», а, наоборот, все махали и улыбались им.

«Один дедушка даже остановил нас и спросил (угадайте!): "А вы случайно не из России?" Когда узнал, что из России, заулыбался еще шире и начал вспоминать, что у него когда-то был сосед, который читал Толстого», — поделился путешественник.

Россиянин также отметил, что в Гондурасе нет безнадежного ощущения разрухи, хотя видно, что страна не самая богатая.

«Дома простенькие, но люди ухоженные, чистенькие, дети бегают по улицам — и это все внушает какой-то свой особый оптимизм», — добавил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Сальвадоре и назвал некоторые привычки соотечественников дикими для местных жителей. В частности, они были ошеломлены фактом, что россияне зимой используют балконы как холодильники.