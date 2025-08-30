Российские авиакомпании стали чаще летать за границу

Росавиация отчиталась вчера о производственных показателях российских авиакомпаний за первые 7 месяцев 2025 года. Они «примерно соответствуют прошлогодним», но есть нюансы: перевозчики стали активнее летать в дальнее зарубежье, при этом трафик по России снизился.

В целом за январь – июль самолетами воспользовались 62,1 млн человек.

«Выраженную положительную динамику – плюс 7,4% – российские авиакомпании продемонстрировали на маршрутах в зарубежные страны за пределами СНГ: пассажиропоток составил 9,7 млн человек», – указано в отчете (с учетом стран ближнего зарубежья за границу слетали 15,2 млн чел. – Ред).

При этом динамика на маршрутах внутри России противоположная: пассажиропоток снизился на 2,6% до 46,8 млн.

Наметившаяся отрицательная динамика имеет под собой объективные причины. Их назвал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт»:

«На фоне наблюдаемого с декабря 2024 года укрепления рубля по отношению к доллару и евро, мы видим восстановление интереса россиян к полетам за рубеж».

Кроме того, у авиакомпаний уже есть в наличии достаточно самолетов, освобожденных от обязательств перед иностранными лессорами и рисков ареста за границей.

Старший научный сотрудник МГТУ ГА Ирина Полешкина перечислила зарубежные направления, интерес к которым вырос наиболее заметно. Это Анталья, Стамбул, Ереван и Дубай. Очевидно, что россияне летом предпочитают вылетать в курортные страны, в топе оказались и пункты, ставшие транзитными хабами для рейсов в Европу и другие страны. Это соответствует тенденции, о которой ранее говорили и представители туроператоров. Возвращению интереса к поездкам в ЕС способствует и стабильная выдача виз консульствами Италии, Греции, Франции.

«Сокращение пассажиропотока на внутренних линиях обусловлены ограниченными привозными возможностями российских авиакомпаний и традиционным ростом стоимости перелета по наиболее востребованным туристическим направлениям. Также на снижении пассажиропотока в летние месяцы частично сказалось введение ограничений на выполнение полетов в ряде российских аэропортов с целью обеспечения безопасности пассажиров», – добавила Ирина Полешкина.

Тем не менее и в докладе Росавиации, и в комментариях экспертов отмечается долговременный тренд – перераспределение перевозок в сторону внутрироссийских направлений. Перелеты по стране по-прежнему формируют большую часть трафика – по России за январь – июль слетали 46,8 млн человек. Как рассказал Олег Пантелеев, в 2013 году картина была совсем иная – зарубежный трафик тогда составлял 54%. Сейчас – только 24%.