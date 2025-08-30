Инфекционист предупредил о том, в какие страны не надо ездить с детьми

Там множество различной «заразы» и не подходящий для россиян климат.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров.

«Я против путешествий с детьми в Юго-Восточную Азию. Там для нас климат не очень подходящий, и там всякой заразы видимо-невидимо. И что там дети подцепят? Бережёного бог бережёт, давайте ездить в те страны, где цивилизованно и более или менее чисто, и где еда нам подходит. Понимаете, жизнь — это случайность, а смерть — необходимость. Не надо объединять случайность с тем, что обязательно наступит, лучше оттянуть этот светлый момент».

Ранее инфекционист исключил появление в Москве комаров — переносчиков тропических вирусов. Они не переживут приближающихся ночных морозов.