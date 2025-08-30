МИД РФ предложил сделать безвизовый режим с Мексикой и Багамами

Россия рассматривает возможность введения безвизового режима для российских граждан в Мексику и Багамские острова.

Как сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, Россия стремится к тому, чтобы почти вся территория Латинской Америки стала зоной, свободной от виз для российских граждан.

На данный момент, по его словам, безвизовый режим не действует с Мексикой, Барбадосом, Гаити, Багамскими островами, а также Тринидадом и Тобаго.

Он подчеркнул, что российская сторона открыта к обсуждению с правительствами этих стран вопроса об отмене виз на взаимной основе и уже направила соответствующие проекты соглашений.

Стоит напомнить, что ранее между Россией и Иорданией было заключено соглашение об отмене визовых требований, пишет РИА "Новости".