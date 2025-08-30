Путин рассказал о росте турпотока между Россией и КНР

Взаимный российско-китайский туристический поток по итогам прошлого года вырос в 2,5 раза, рассказал президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua в преддверии визита в КНР.

"Остановлюсь и на таком важном вопросе, как туризм. Радуют цифры в этом секторе, - отметил российский лидер. - По итогам 2024 года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 млн человек".

Российский лидер также рассказал о культурно-гуманитарном взаимодействии Москвы и Пекина, которое демонстрирует высокие результаты во всех сферах.