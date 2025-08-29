В бархатный сезон в Турцию из регионов увеличится число рейсов

В сентябре туроператоры расширят объемы перевозки в Анталью из шести российских городов – Казани, Екатеринбурга, Самары, Перми, Челябинска и Уфы. Дополнительные рейсы до конца октября планирует выполнять авиакомпания AZUR air.

Из Екатеринбурга в Анталью появится два новых вылета в неделю, а общее число рейсов перевозчика вырастет до 13. Туры с этим перелетом предлагают своим клиентам туроператоры Anex, Fun&Sun.

«Видим в этом регионе потенциал спроса», – прокомментировали в Fun&Sun.

Впрочем, на маршруте в Анталью у уральских туристов есть из чего выбрать. Ежедневные рейсы из Кольцово выполняет авиакомпания Southwind, тур можно заказать у Pegas Touristik, Anex, Coral Travel, «Интурист». Можно улететь также на самолетах Corendon Airlines, купив турпакет у Anex или Fun&Sun, или «Уральскими авиалиниями» (заказчик рейсов – Fun&Sun).

Из Казани в бархатном сезоне также появится два дополнительных рейса AZUR air в Анталью. Туры доступны у Fun&Sun и Anex. Помимо этой перевозки, туристы из Татарстана смогут отправиться на популярный курорт на бортах «Южного ветра». Туры предлагают Pegas Touristik, Anex, Coral Travel, «Интурист». Или воспользоваться перелетом авиакомпаний Corendon Airlines и Pegasus, туроператор – Fun&Sun.

По одной частоте в Анталью добавится из Самары, Уфы, Перми и Челябинска. Туры с вылетом AZUR air из Самары и Уфы можно купить у Fun&Sun, из Перми и Челябинска – у Anex. В этих регионах программа авиакомпании тоже не единственная. Так, из Самары туристы могут улететь в Турцию на самолетах Corendon и Southwind, из Перми – на лайнерах Pegasus.

