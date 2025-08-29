Кенийцы возмутились поступком испанского туриста, залившего пиво в хобот слону

В Кении неадекватное поведение туриста из Испании спровоцировало волну негодования среди местных граждан. Любитель сафари из Евросоюза, находясь в одном из заповедников республики, опубликовал в интернете видеоролик, на котором он буквально заливает в хобот слону пиво из банки.

Мягко выражаясь, негативные комментарии, в которых содержался призыв кенийцев к депортации туриста, вынудили мужчину, гордо именующего себя в соцсетях "адреналиновым наркоманом", удалить скандальный пост.

Как сообщается, в отношении провокатора ведутся сразу несколько расследований. Установлено, что видео было снято на территории природоохранной зоны Ол-Джоги в центральном регионе страны. Слон из ролика соответствовал описанию дружелюбного млекопитающего по имени Бупа, спасенного от массового уничтожения еще в 1989 году.

В Африке слон входит в число животных из так называемой "Большой пятерки", в которой также состоят лев, леопард, буйвол и носорог. Кенийцы гордятся богатой фауной государства, и подобные выходки иностранцев вызывают серьезный общественный резонанс.

Инцидент с испанским гражданином произошел всего спустя неделю после того, как в другом популярном кенийском заповеднике, Масаи-Мара, туристы в погоне за яркими фотографиями препятствовали миграции антилоп гну и, сами не замечая того, загоняли бедных животных к кишащему крокодилами водоему.