Слетать в Гонконг из Москвы туристам предлагается дешевле 50 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены относительно недорогие авиабилеты в Гонконг из Москвы. Бюджетно слетать можно в сентябре китайскими авиакомпаниями.

Так, места экономкласса на рейсе China Eastern Airlines туда 10 сентября, обратно – через 2 недели, 23-го, предлагаются за 45,7 тыс. руб., в тариф включено 23 кг багажа (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:30 29 августа. – Ред.).

Пересадка на пути в Гонконг в шанхайском аэропорту Пудун – 2 часа 20 минут, а на обратном – 2 часа.

Чуть дороже, в 46,4 тыс. руб., обойдется комбинированный перелет: из Москвы в Гонконг China Eastern, обратно – China Southern Airlines с полуторачасовой стыковкой в авиагавани Пекина.

Варианты слетать из российской столицы в Гонконг дешевле 50 тыс. руб. есть также на даты с 8 по 21 сентября, с 11-го по 24-е, с 12-го по 25-е. В некоторых вариантах пересадки более длительные.

Напомним, для пребывания в Гонконге сроком до 15 дней с туристическими целями виза россиянам не нужна. Кроме того, если отправиться в этот особый административный район Китая стыковочными рейсами китайских перевозчиков, это приравнивается к перелету в другую страну. А значит, в аэропорту пересадки в Китае туристы могут воспользоваться безвизовым транзитом. Надо иметь в виду, что в город не выпустят, если время стыковки менее 8 часов.