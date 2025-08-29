Турист искупался в 263-летнем фонтане в центре Рима

Неизвестный турист искупался в фонтане Треви в центре Рима, Италия, попал на видео и прослыл в сети идиотом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, видео было снято другим путешественником. На кадрах видно, как мужчина в синей футболке вылезает из 263-летнего фонтана. Сразу после этого его задерживает полиция. О дальнейшей судьбе нарушителя порядка не сообщается.

Ранее другая туристка захотела набрать в бутылку воды из знаменитого фонтана Треви в Риме. На кадрах видно, как женщина идет к «скалам» фонтана и подставляет бутылку под льющуюся воду.