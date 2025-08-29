Российские туристы помогли восстановить Санью после тайфуна

Российские туристы помогли ликвидировать последствия тропического шторма «Кадзики», обрушившегося на курортный город Санья на Хайнане в конце прошлой недели. Об этом журналистам рассказал представитель отдела пропаганды городского парткома.

Он отметил, что россияне сами проявили инициативу и вызвались помочь местным властям восстановить порядок на улицах. Вместе с сотрудниками компетентных служб в районе площади Дадунхай они участвовали в разборе завалов, помогали убрать повалившиеся деревья и мусор, оставшийся после стихии.

Сами российские волонтеры пояснили, что захотели внести свой вклад в возвращение курорта к нормальной жизни. Увидев последствия разрушительной силы тайфуна и узнав, что нужны добровольцы для уборки территории, они вызвались помочь. Благодаря многим часам совместного труда удалось вернуть улицам города прежний облик.

Туристы добавили, что опасались сбоев в энерго- и водоснабжении или серьезного ущерба местным достопримечательностям. Однако город очистили и восстановили довольно быстро, так что опасения оказались напрасными.

Стоит отметить, что тайфун на Хайнане стал проявлением не только разрушительной силы природы, но и человеческой сплоченности в сложных ситуациях. Так, ранее сотрудники отеля в Санье оперативно пришли на помощь российской туристке с маленьким ребенком, который получил серьезную травму головы. Из-за разгула стихии и перекрытых дорог скорая помощь не могла приехать, и персонал гостиницы самостоятельно организовал транспортировку пострадавшего в больницу.