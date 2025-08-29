Туроператорам не разрешают продавать туры в Израиль

Авиакомпания Red Wings не оставляет попыток возобновить рейсы в Эйлат из Москвы. Компания планировала поставить их еще 31 июля, но в итоге отложила запуск на октябрь.

С 16 октября перевозчик заявил еженедельные перелеты с промежуточной посадкой в Сочи.

Билеты есть в свободной продаже, однако туроператоры пока не могут предлагать туры на этой перевозке. Причина – рекомендации Минэкономразвития от 15 июня (гражданам – воздержаться от поездок в Израиль (а также в Иран. – Ред.), а туроператорам и турагентам – приостановить продвижение и реализацию турпродуктов в эти страны) до сих пор действуют.

«Ждем их отмены», – рассказали порталу «ТурДом» в крупной туроператорской компании, планировавшей взять блок мест на рейсах Red Wings в Эйлат.

Ожидают решения Минэка и еще два туроператора, с которыми пообщался наш корреспондент, прежде они активно работали на израильском направлении.

Обход рекомендаций ведомства грозит участникам туррынка серьезными неприятностями. Если с туристом, отправившимся по линии туроператора в объявленную небезопасной страну, что-либо случится из-за неблагоприятной ситуации в этом государстве, организатору поездки грозит ответственность вплоть до уголовной.

Посольство РФ в Тель-Авиве еще 3 июля сообщало об отсутствии ограничений для посещения Израиля россиянами. А 9 августа в федеральных СМИ вышли публикации, в которых со ссылкой на интервью ТАСС директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова утверждается, что рекомендации МИД в отношении Израиля сняты. Между тем, как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, такое интервью не дает оснований для отмены ограничений, введенных официальным документом. МИД должен публично обнародовать позицию – либо на своем сайте, либо путем заявления официального представителя ведомства. Именно это станет сигналом Минэку для отмены рекомендации.

Ранее мы писали, что Иран, куда туроператоры пока также не могут продавать туры, фактически остановил выдачу виз туристам, напрямую обращающимся в консульство.