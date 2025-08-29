Какой вид туризма популярен в Хуньчуне

Пограничный переход Краскино-Хуньчунь превратился в один из самых популярных маршрутов для российских туристов, стремящихся познакомиться с культурой и традициями Китая. По данным местных властей, только за май-июль 2025 года через пункт пропуска прошло более 240 тысяч человек, причем география путешественников существенно расширилась — теперь сюда приезжают не только жители Приморья, но и туристы из Москвы, Сочи и других регионов России.

Особой популярностью у российских гостей пользуются услуги традиционной китайской медицины. Как отмечает руководитель местного медицинского центра Хань Шимин, ежедневно учреждение принимает 20-30 пациентов из России, которые приезжают на процедуры иглоукалывания и моксотерапии. Ожидается, что к концу года количество российских пациентов увеличится на 300-400 человек, что свидетельствует о растущем доверии к восточным методам лечения.

Помимо медицинских услуг, туристы активно посещают местные достопримечательности, включая развлекательный комплекс «Восток» и историко-культурный объект Бохайское царство.

Гастрономические впечатления также занимают важное место в программе пребывания — российские путешественники особенно ценят возможность познакомиться с аутентичной китайской кухней.

Удобное расположение и развитая инфраструктура делают Хуньчунь привлекательным направлением для тех, кто хочет совместить отдых с оздоровлением и культурным обогащением.