Туроператор рассказал, когда и где будет дешевле всего отдохнуть

Турагент Ирина Шешукова поделилась, что существует четыре оптимальных периода для экономичного отдыха в 2026 году. Первое временное окно открывается с 10 по 20 мая, когда завершаются майские праздники и начинается низкий сезон. В это время можно недорого отдохнуть в Турции, ОАЭ или вьетнамском Нячанге, где устанавливается приятная весенняя погода без изнуряющей жары.

Второй благоприятный период наступает в конце августа, когда семьи с детьми возвращаются к учебному году, а спрос на туры значительно падает. В это время особенно выгодно выглядит отдых на Черноморском побережье, в Абхазии и турецких курортах.

Третье окно возможностей открывается в предновогодней суете с 10 по 20 декабря, когда многие откладывают планирование отпуска на послепраздничное время. В этот период стоит обратить внимание на Египет, ОАЭ и китайский остров Хайнань.

Начало года также предлагает отличные возможности для экономного отдыха. Январь и февраль (за исключением горнолыжных направлений) традиционно считаются низким сезоном, когда можно выгодно посетить Таиланд, Вьетнам или ОАЭ без изнуряющей жары.

Эти периоды особенно актуальны в свете утвержденного графика выходных дней на 2026 год, включающего семь укороченных рабочих недель, что позволяет оптимально спланировать отпуск без значительных финансовых затрат.