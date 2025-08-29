Рейс из Пулково в Шанхай задержали на 36 часов

С опозданием на 36 с половиной часов вылетел сегодня рейс MU-260 авиакомпании China Eastern Airlines из Санкт-Петербурга в Шанхай. Дальнемагистральный широкофюзеляжный Airbus А330 в 18:11 в среду прибыл из Китая в Пулково, чтобы в 21:05 отправиться обратно. Но что-то произошло с самолетом.

«Уже третий день не могут вылететь около 300 человек. Безуспешно пытаются починить самолет, новый борт направлять не хотят», – обратились в TourDom.ru пассажиры.

Как сообщил источник редакции, перевозчик искал, но не смог найти резервный борт, поэтому было решено ремонтировать лайнер. Работы затянулись на полтора дня.

В Пулково корреспонденту TourDom.ru подтвердили, что рейс MU-260 отложили по техническим причинам:

«Пассажирам согласно ФАП было предложено расселение в гостиницу. Часть из них, живущих в Петербурге, направились домой», – пояснили в пресс-службе аэропорта.

Однако предложением авиакомпании смогли воспользоваться не все:

«В гостиницу не селят – требуют российский паспорт, с которым, конечно, никто за границу не летает», – пожаловалась одна из туристок.

Между тем с поломкой самолета удалось справиться, и сегодня в 09:40 борт вылетел в Шанхай. В аэропорту Пудон его ждут к 23:17 по местному времени.

