В Алматы для путешественников создали и обустроили новые маршруты

Почти полмиллиона человек посетили Алматы за первый квартал 2025 года. Это на 5% больше, чем годом ранее. Город укрепляет статус туристического центра страны. Путешественникам предлагают новые направления, передает корреспондент «МИР 24 Наргиза Такежанова.

Горные маршруты, теперь и живописные, и технологичные. Обновленные тропы, навигация и даже солнечные панели все это делает походы в горы доступнее и безопаснее.

Через каждые 50 метров на тропе можно встретить стенды с указателями и краткими описаниями маршрутов. Причем их стало гораздо больше, а на некоторых имеются QR-коды просто сканируешь и получаешь всю подробную информацию прямо на телефон.

Чтобы сократить рекреационную нагрузку, власти Алматы предлагают альтернативу: больше троп меньше толпы. Уже обустроили семь новых маршрутов. Теперь можно дойти к таким местам, о которых раньше знали только избранные.

«Из 10 троп семь троп мы подготовили как альтернативные маршруты для подхода с Кок-Жайляу. У нас люди ходят от остановки Ак-Булак и с Казачки, Большого Алматинского ущелья. То есть мы уже здесь подготовили другие альтернативные маршруты, как этот проход с Березовой рощи, с санатория Ак-Кайын и многие другие.

Одна из таких троп пролегает через ущелье Алмаарасан. Еще недавно здесь не было смотровых площадок. Теперь лестницы, зоны для отдыха и удобный подъем на поляну Терра это почти 2600 метров над уровнем моря.

«Был на Горельнике на Кок-Жайляу. Про поляну Терра не раз слышал и от друзей, коллег. Решил поэтому с ночевкой сходить.

«Маршрут средней сложности, там очень красивый Ведьмин ручей и озеро. Очень удобная поляна, где можно поставить палатку, посидеть в беседке, открываются отличные виды, в том числе на Большой Алматинский пик. Около трех четырех часов, если быстро, можно и за два взойти.

Работы по обустройству новых троп продолжатся до конца года. Изучить новые маршруты можно будет через мобильное приложение. Вскоре тропы появятся и в навигационных платформах.