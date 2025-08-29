Чем интересуются россияне в приграничном Хуньчуне

Летние месяцы – традиционное время активных поездок жителей Приморского края в соседний китайский Хуньчунь. По словам местных гидов, в июле, августе и сентябре город буквально переполнен туристами из России. Отели не справляются с потоком гостей, экскурсионные маршруты расписываются на недели вперед. Для местного бизнеса это – самый прибыльный сезон.

«Когда наступает вечер, кажется, будто сам город начинает светиться изнутри. Особенно эффектно выглядит "Бохайская жемчужина" – дворец, открывшийся этой весной. С наступлением сумерек его освещение превращает обычное здание в настоящее световое шоу. Даже днем это место выглядит впечатляюще, но ночью оно преображается полностью», – поделились впечатлениями туристы с «Вести Приморья».

Разработка архитектурного проекта «Бохайской жемчужины» была продумана до мелочей. Создатели постарались передать дух древности, погружая гостей в атмосферу полуторатысячелетней истории. Комплекс посвящен эпохе Тан и древнему корейскому царству Бохай, чьи следы обнаружены не только в Китае, но и на территории Приморского края. Археологи подчеркивают, что морской маршрут Великого шелкового пути проходил через земли нынешнего Хасанского района, что делает территорию особенно значимой для историков.

Некоторые эксперты отмечают, что подобный туристический объект вполне можно создать и на территории России. В районе Уссурийска, например, нередко находят артефакты древнего Бохая прямо в огородах. Такой проект мог бы стать центром притяжения не только для отечественных путешественников, но и для иностранных гостей.

Другим популярным направлением для туристов стала этническая деревня Фанчуань в пригороде Хуньчуня. Хотя исторической подлинности в этом месте немного, оно оформлено с большим вниманием к деталям и вызывает интерес у российских гостей. Здесь можно попробовать традиционную корейскую кухню, поучаствовать в местных ритуалах, а также пожить несколько дней в аутентичной обстановке, вживаясь в образ древнего бохайца.

Темпы развития Хуньчуня продолжают удивлять – всего за несколько лет город превратился в современный туристический центр. Даже скоростная железная дорога из Пекина теперь доходит до приграничного населенного пункта. При этом власти и жители стараются сохранить историческую преемственность: буддийский храм Лин Бао, которому уже более трехсот лет, несмотря на многократные разрушения, продолжает восстанавливаться и принимать посетителей. Местные монахи уже сейчас охотно рассказывают туристам о его многовековой истории.

