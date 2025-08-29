Россияне смогут платить во Вьетнаме по QR-коду

Нововведение ожидается к концу года, сообщает ИА DEITA.RU.

Российские туристы вскоре получат возможность оплачивать покупки через QR-код во Вьетнаме к концу года. Популярное туристическое направление станет более удобным. После возобновления прямых авиарейсов турпоток в страну серьезно вырос.

Об этом сообщил заместитель генерального директора вьетнамско-российского совместного банка VRB Константин Балдуев. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Так, по его словам, наличие возможности оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода сделает пребывание туристов значительно более комфортным. Новый продукт планируется запустить до нового года.

Также напомним, что банк VRB обслуживает расчеты в рублях и донгах, его доля в товарообороте России и Вьетнама в 2024 году составила почти 40%. Это единственный во Вьетнаме банк, обеспечивающий работу карт «Мир».