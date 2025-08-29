«Совсем не привередливые». Путешественник описал девушек в Хорватии

Российский путешественник посетил пляжи в Хорватии и описал местных девушек на отдыхе. Наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Турист рассказал, что граничащая с Италией страна имеет выход к Адриатическому морю, а все пляжи там усеяны мелкой галькой. Однако это не смущает отдыхающих.

«Местные девушки совсем не привередливые — они спокойно ложатся загорать прямо на камни, просто подстелив полотенце. Причем речь не только о диких пляжах, но и об официальных местах для купания», — объяснил путешественник.

Вода у берегов этой европейской страны прозрачная, поэтому многие здесь занимаются снорклингом и яхтингом. Но больше всего тревел-блогера удивила привычка отдыхающих у воды хорваток читать книги.

«В последнее время я все реже вижу людей, которые бы держали книги — как правило, они просто залипают в телефонах. Но вот в Хорватии меня поразило то, как много местных девушек проводили время за чтением», — подчеркнул мужчина.

Ранее российский путешественник побывал в венгерском городе Дебрецен и описал местных девушек фразой «надевают мини-юбки и короткие платья». По словам автора публикации, на улицах этого города толпы красавиц.