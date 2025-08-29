Дробовики, бури и странные розетки: как живут в Сальвадоре

Российская туристка Марина Ершова описала несколько вещей в одной стране Латинской Америки, которые шокировали ее после приезда. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешествующая по миру тревел-блогерша была удивлена охраной магазинов в Сальвадоре. Она рассказала, что в заведениях стоят мужчины с дробовиками.

«Сначала я окаменела у входа. Потом подумала: "Может, ограбление?". Затем поняла — это норма. Так встречают тебя у дверей супермаркета, аптеки, банка, даже маленькой лавки», — такими фразами описала свои первые впечатления Ершова.

Также девушка рассказала, что из 14 розеток в домах сальвадорцев будут работать только четыре, а остальные сделаны для красоты без электричества внутри.

«Сальвадор — это как свидание с парнем из другой планеты: сначала шок, потом привыкание, потом любовь. Потому что за дробовиками, бурями и странными розетками тут скрываются хорошие люди», — пришла к выводу россиянка.

Ранее Марина Ершова описала преимущества России перед странами Центральной Америки. Туристка призналась, что считает поликлинику рядом с домом — подарком судьбы.