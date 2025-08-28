Авиабилеты по распродаже Air Arabia оказались дороже обещанного

Корреспондент портала «ТурДом» протестировал акцию авиакомпании Air Arabia: на бронирования в период с 28 августа по 5 сентября обещаны цены от 15,7 тыс. руб. one way (в одну сторону. – Ред.) по ряду маршрутов из России. В том числе по туристическим – в ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку. Даты вылетов – с 15 сентября по 30 ноября.

Как выяснилось, обещанные тарифы можно найти лишь на одном направлении – из Москвы в Мале, где есть варианты от 25,5 тыс. руб., притом что минимальный, заявленный на этом маршруте в рамках распродажи ценник даже выше – 26 тыс. руб. На остальных же реальный ценник на 1–2 тыс. руб. больше анонсированного.

Выиграть в стоимости на перелетах из РФ в базовый аэропорт Air Arabia в ОАЭ и обратно вряд ли получится. Например, рейс Москва – Абу-Даби 3 ноября туда, 14-го – обратно обойдется по безбагажному тарифу в 38,1 тыс. руб.

А лоукостер «Победа», у которого сейчас также распродажа, отвезет в Абу-Даби почти на 10 тыс. дешевле – за 28,6 тыс. руб. Даже если не пользоваться промокодом на скидку «Победы», тариф окажется на 5 тыс. выгоднее, чем по акции Air Arabia.

Тем не менее неплохо сэкономить можно на стыковочных рейсах эмиратского перевозчика в путешествии на Мальдивы. Перелет из Москвы в Мале 3 ноября, обратно – 14-го на распродаже Air Arabia предлагается за 53,9 тыс. руб.

А прямой рейс «Аэрофлота» в те же даты стоит 93,6 тыс. руб. – почти вдвое дороже.

Правда, пассажирам надо иметь в виду: за существенную выгоду в цене при перелете Air Arabia придется «заплатить» длительными стыковками в Шардже – на пути на Мальдивы она составит 19 часов, обратно – 7.

