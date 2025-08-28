Семья из России описала поездку в Абхазию

Семья из России выбрала отдых в Абхазии вместо Сочи и описала поездку фразой «дешево и комфортно». Пара осталась довольна отпуском и рассказала об этом порталу Sochi 1.

© Lenta.ru

Игорь и Ирина Данилины из Краснодара признались, что решили выбрать Абхазию, когда поняли, что поездка в Сочи вместе с дочерью для них не по карману — только закончился ремонт в квартире. До этого в республике они ни разу не были.

Данилиным удалось забронировать дешевый дом в селе Лдзаа под Пицундой, а путешествовать они решили на машине. По словам Данилиных, они сразу влюбились в Абхазию еще по дороге, которая пролегала вдоль моря. По приезде жилье выглядело так же как на фотографиях в интернете, особенно паре понравилась ухоженная закрытая территория и летняя веранда.

«Даже удивительно, что ожидание совпало с реальностью. Мы хотели дешевый, но при этом комфортный отдых, мы его получили. Ну нет у нас денег на пятизвездочный отель, я в этом не вижу ничего постыдного», — вспоминает Ирина.

Она добавила, что в номере не было полотенец, зато летняя кухня была оборудована всем необходимым. Данилины заключили, что остались довольны путешествием. В следующим году хотят отправиться в более дорогой отель в республике.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Абхазии и рассказал, как там относятся к туристам. По его словам, гостей встречали «буквально со слезами и объятиями».