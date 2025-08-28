Туристы смогут улететь из Москвы в ОАЭ рейсами девяти авиакомпаний

В зимнем сезоне авиакомпании традиционно увеличат количество рейсов из Москвы в Арабские Эмираты. Расширит свои объемы на маршруте в Дубай «Аэрофлот», добавятся вылеты «Уральских авиалиний» и Utair. Flydubai расширит свою программу из Москвы в Дубай с 41 рейса в сентябре до 49 в ноябре.

© tourdom.ru

По информации с сайта туроператора Библио-Глобус, на маршруте из Шереметьево в Дубай у «Аэрофлота» зимой запланировано расширение – число еженедельных рейсов возрастет с 17 в сентябре до 21 в ноябре. В Абу-Даби туристов также будут отправлять рейсами «Аэрофлота».

Полетную программу в Дубай из аэропорта Внуково в зимнем сезоне продолжает flydubai. В ноябре туристам доступны до 8 ежедневных рейсов арабского перевозчика. Туры организуют Fun&Sun, Anex, Coral Travel, Space Travel, «Русский Экспресс». «В зимнем сезоне в нашем ассортименте будет больше рейсов из Москвы на flydubai», – рассказали, в частности, в туроператоре Fun&Sun.

Арабский нацперевозчик Emirates, по данным сайта по состоянию на 28 августа, планирует зимнюю программу из Москвы в Дубай в том же объеме, что и летом – три ежедневных вылета. Другая арабская авиакомпания, Etihad Airways, продолжить возить туристов в Абу-Даби. Турпакеты с этим перелетом доступны у большинства туроператоров.

Продолжат летать в Дубай из Москвы регулярными рейсами российские авиакомпании «Победа» и S7 Airlines, первая из Внуково, вторая – из Домодедово.

В Шарджу туристы смогут улететь из Домодедово на лайнерах Air Arabia, рейсы в ноябре ежедневные. Туры можно купить в Coral Travel и Pegas Touristik.

«Уральские авиалинии» полетят в Дубай в зимнем сезоне – 2025/2026 из Домодедово (в прошлом году рейсы выполнялись из аэропорта Жуковского). Туры с этим перелетом формирует, в частности, Space Travel.

С октября после летнего перерыва возобновит регулярные рейсы из Внуково в Дубай авиакомпания Utair. Туры можно заказать у туроператоров Space Travel и TEZ TOUR.

«Самолеты Utair и “Уральских авиалиний” прибывают в Аль-Мактум, – пояснили в Space Travel. – Это более удобный аэропорт для тех, кто останавливается в Джумейра Бич Резиденс или Пальме либо едет в Абу-Даби».

Ранее TourDom.ru писал, что в осенние школьные каникулы туристы смогут улететь из Москвы в Анталью лайнерами семи авиакомпаний.