Курорт Европы превратился в «город-призрак» из-за ненависти местных к туристам

Популярный испанский курорт Бенидром опустел из-за ненависти местных жителей к туристам и постоянных акций протеста против путешественников. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, курорт Европы всегда пользовался большим спросом у отдыхающих из разных стран, однако в летнем сезоне 2025 года он превратился в город-призрак. В сети иностранцы обвинили во всем самих испанцев, которые долгие месяцы боролись с массовым туризмом.

«Они сказали нам не приезжать. А чего они ждали?», «Испании больше не нужны туристы. Они, видимо, уехали в другое место», — писали юзеры в TikTok.

Другие пользователи заметили, что пустынно в Бенидроме только днем, а ночью город оживает.

Ранее тысячи жителей европейской страны вышли на акцию протеста и призвали туристов возвращаться домой. В крупных испанских городах 15 июня прошла антитуристическая акция под лозунгом «Туризм крадет наш хлеб, дома и будущее».