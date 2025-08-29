Топ-9 самых знаменитых спортивных музеев в мире, которые стоит посетить

Здесь вы точно узнаете что-то новое и прикоснётесь к истории.

В этих местах каждый любитель спорта найдёт для себя что-то интересное. В стенах необычных комплексов собраны коллекции редких экспонатов, рассказывающие о самых важных событиях и знаменитых личностях.

Музей Олимпийских игр

Где: Швейцария

Расположен в Лозанне. Идея создания уникального комплекса принадлежит основателю современного олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену, который собирал самые ценные спортивные экспонаты. Музей открыл свои двери 23 июня 1993 года.

Общая площадь музея в Лозанне, который находится в пятиэтажном здании, составляет 11 000 м². Его архитектурная особенность заключается в том, что восемь колонн у входа соотносятся с храмом Зевса в древней Олимпии. Таков был замысел авторов проекта. Облицовка здания белым мрамором, доставленным с греческого острова Тасос, олицетворяет благородные идеалы олимпийского движения.

Экспозиция известного в мире музея в Швейцарии посвящена истории Олимпийских игр – от античности до современных дней. Одна из самых ценных реликвий, которая хранится здесь, – это оригинальный Олимпийский огонь. Он использовался в ряде игр XX века.

Национальный музей футбола Великобритании

Где: Великобритания

Он расположен в Манчестере, в помещении бывшего выставочного центра Urbis. Фасады здания застеклены и создают приятный эффект маскировки. Национальный Музей футбола в Манчестере открылся 6 июля 2012 года. Здесь собрано 140 000 экспонатов, посвящённых спорту №1.

В 2019 году в музее установили бронзовую статую Лили Парр в натуральную величину. В 20-х она была одной из первых звёзд английского женского футбола. За свою карьеру забила почти 1000 голов. В Зале славы представлены профили легендарных футболистов Джорджа Беста, сэра Бобби Чарльтона, а также современных звёзд – Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма.

Но самое почётное место в экспозиции музея занимает копия трофея Кубка мира 1966 года, когда сборная Англии стала чемпионом. Причём в единственный раз.

Музеи Ferrari

Где: Италия

Дом-музей Энцо Феррари в Модене был открыт 10 марта 2012 года. Он рассказывает историю жизни легендарного Энцо. Экспозиции находятся внутри здания в форме автомобильного капота. В 2004 году открылось новое крыло музея. В восстановленной мастерской отца Энцо Феррари представлена уникальная коллекция автомобильных моторов.

А музей Ferrari в Маранелло расположен всего в нескольких метрах от производственного завода и примерно в 20 км от Модены. В экспозиции музея особый интерес вызывает болид Ferrari 312 T – технический шедевр инженера Мауро Форгьери с поперечно расположенной коробкой передач. Он имеет историческое значение. На этой машине в 1975 году австрийский гонщик Ники Лауда выиграл свой первый чемпионский титул в Формуле-1. В музее отдельная зона экспозиции посвящена легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру.

Уимблдонский музей тенниса

Где: Великобритания

Расположен в Уимблдоне, в Южном Лондоне. И считается самым большим музеем тенниса в мире. Спортивный комплекс первоначально открылся в 1977 году в честь столетия первого Уимблдонского турнира. Однако доступ в музей был ограничен, его территория находилась в частной собственности.

И лишь 12 апреля 2006 года герцог Кентский Эдвард объявил, что теперь каждый житель и гость могут без препятствий познакомиться с экспозицией комплекса, посвящённой истории большого тенниса.

Музей оборудован специальным экраном с углом обзора 200 градусов, на котором можно посмотреть фильм о науке тенниса. Одним из самых ценных артефактов в экспозиции является золотой приз Спенсера Гора – победителя первого Уимблдонского турнира 1877 года. Любопытно, что начиная с 2000 года ястреб Руфус бдительно охранял корты от голубей. И стал частью местной традиции.

Государственный музей спорта

Где: Россия

Он расположен в усадьбе Разумовского в Москве. Общая площадь Государственного музея спорта составляет 450 м². Вначале он размещался в здании стадиона «Лужники». Музей повторно был открыт 10 февраля 2010 года уже в новом здании.

В коллекции Государственного музея спорта насчитывается более 100 000 экспонатов; 300 предметов не имеют аналогов в мире. Особый интерес вызывает зал «Зарождение спорта», в котором можно увидеть «Паука» – первый велосипед пенни-фартинг – и спортивную грушу, изготовленную ещё в 50-х годах. Цена входного билета для взрослого: 350 рублей.

Государственный музей известен тем, что одним из первых в отрасли стал делать образовательные квесты, мультимедийные и интерактивные выставки. Он ежегодно принимает участие во всероссийской акции «Ночь музеев». И все желающие в этот день могут бесплатно ознакомиться с его уникальной экспозицией.

Международный зал боксёрской славы

Где: США

Он расположен в Канастоте (Нью-Йорк). Международный зал боксёрской славы – это два здания музея и магазин с сувенирной продукцией. Небольшой комплекс открыл свои двери в 1990 году. Одной из достопримечательностей музея считается боксёрский ринг с «Мэдисон Сквер Гарден», который использовался с 1925 по 2007 год. Здесь в своё время состоялся легендарный «Бой века» между Джо Фрейзером и Мохаммедом Али.

Экспозиция Международного зала представлена слепками кулаков известных боксёров, которые значатся первыми, кто вошёл в почётный список. В специальных витринах хранится спортивный инвентарь знаменитых мастеров перчатки, покрывших себя неувядаемой спортивной славой. Здесь можно увидеть защитные шлемы и ракушки, которые использовали Майк Тайсон и Джордж Форман. Несколько телевизоров в помещении постоянно транслируют бои за звание чемпионов мира прошлых лет.

Музей шахмат Российской шахматной федерации

Где: Россия

Он расположен в Москве, в здании Центрального дома шахматиста им. М. М. Ботвинника. Его общая площадь составляет 180 м². Отметим, что в основу экспозиции Музея шахмат Российской шахматной федерации легла коллекция Вячеслава Домбровского – известного собирателя шахматных раритетов.

Экскурсия по его залам даст яркие представления об истории популярной игры. Здесь есть шахматы, которые отражают особенности определённой эпохи. К примеру, интерес представляют шахматы, изготовленные для детей российского императора Павла I.

В музее также хранятся необычные шахматы, побывавшие в космосе. Фигуры в своё время оборудовали специальными приспособлениями в виде пазов и направляющих, чтобы они не улетали. В зале музея есть витрина, где можно увидеть скульптурные и рисованные изображения исторических личностей – любителей шахмат.

Посещение музея возможно только по предварительной записи.

Современный музей спорта

Где: Россия

Музей находится в Москве. Он открыл свои двери 6 апреля 2004 года. Его разделы посвящены истории Олимпиад, проводимых в прошлом столетии спартакиад, комплекса «Готов к труду и обороне». В виртуальной коллекции музея представлены 70 видов спорта. Здесь можно познакомиться с «Историей российского спорта в почтовых марках» и другими авторскими проектами.

В столичном Музее современного спорта хранится уникальная фотография легендарного вратаря Льва Яшина с его автографом. Почётное место здесь занимает лыжа Николая Зимятова, четырёхкратного олимпийского чемпиона, которую он подарил музею. Интерес представляют наградные медали, кубки, относящиеся к советской спортивной эпохе. Цена билета: от 250 рублей.

Катарский олимпийский и спортивный музей 3-2-1

Где: Катар

Он расположен в Дохе, и площадь музея составляет 19 000 м². Этот комплекс считается самым большим в мире. Катарский олимпийский и спортивный музей 3-2-1 представляет собой цилиндрическое стеклянное здание с переплетением пяти олимпийских колец. Автор проекта – испанский архитектор Джоан Сибина. Музей открылся 30 марта 2022 года. Отметим, что все его экспозиции посвящены истории и наследию спорта в Катаре.

В стенах музея развёрнуты семь выставочных пространств с определённой тематикой. Галерея «Всемирная история спорта» даёт гостям возможность совершить путешествие по различным эпохам, чтобы ознакомиться со значимыми спортивными событиями давних лет. Выставка «Катар – Принимающий Национальный» рассказывает о международных соревнованиях, которые проводились в этой стране. А в «Зоне активации» каждый может пройти через шесть пространств – парк, рынок, пустыню, пляж, город и арену.