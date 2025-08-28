Куда поехать вместо Турции: три места-конкурента по выгодным ценам

Цены на путевки в Турцию этим летом увеличились на 20-30%, превысив прошлогодние показатели. Теперь стандартный недельный тур на двоих по программе "все включено" обходится минимум в 190 тысяч рублей. Но есть отличные альтернативы.

© Vse42.ru

Объединенные Арабские Эмираты. Лучший курорт – Рас-эль-Хайма

Температура воздуха около +38°C (прохладнее, чем в Дубае).

Многие отели предлагают систему "все включено".

Часто проводятся акции, включая бесплатные места проживания для детей.

Отличный сервис и развитая инфраструктура.

Цена: От 150 тысяч рублей за неделю на двоих.

Недостатки: Ограниченное количество недорогих мест общественного питания.

Тунис

Белоснежные песчаные пляжи.

Удивительное сочетание европейской и восточной культуры.

Большое число исторических памятников.

Лечебные процедуры с использованием морской воды.

Средняя цена: Примерно 180 тысяч рублей за семидневный отпуск вдвоем.

Важно учитывать: уровень анимации и кухни ниже, чем в Турции.

Шри-Ланка. Рекомендуемый регион: Восточное побережье (Тринкомали).

Прекрасные условия для погружений с аквалангом.

Богатая природа и древние храмы.

Отсутствие массовых туристических потоков.

Экономичные варианты путешествия при самостоятельном бронировании.

Недостатки: требуется внимательная подготовка маршрута.

Эксперты советуют при рассмотрении замены Турции обращать внимание не только на цену тура, но также учитывать визовые сборы, медицинскую страховку и возможные траты на еду вне гостиницы. Самостоятельная организация путешествий, особенно в случае с Шри-Ланкой, позволит существенно сэкономить средства. Обязательно читайте реальные отзывы туристов перед выбором конкретного отеля или курорта, чтобы заранее исключить риск неприятных сюрпризов, сообщается в дзен-канале "Pro Город Киров".