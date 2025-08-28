Куда поехать вместо Турции: три места-конкурента по выгодным ценам

Цены на путевки в Турцию этим летом увеличились на 20-30%, превысив прошлогодние показатели. Теперь стандартный недельный тур на двоих по программе "все включено" обходится минимум в 190 тысяч рублей. Но есть отличные альтернативы.

Объединенные Арабские Эмираты. Лучший курорт – Рас-эль-Хайма

  • Температура воздуха около +38°C (прохладнее, чем в Дубае).
  • Многие отели предлагают систему "все включено".
  • Часто проводятся акции, включая бесплатные места проживания для детей.
  • Отличный сервис и развитая инфраструктура.
  • Цена: От 150 тысяч рублей за неделю на двоих.
  • Недостатки: Ограниченное количество недорогих мест общественного питания.

Тунис

  • Белоснежные песчаные пляжи.
  • Удивительное сочетание европейской и восточной культуры.
  • Большое число исторических памятников.
  • Лечебные процедуры с использованием морской воды.
  • Средняя цена: Примерно 180 тысяч рублей за семидневный отпуск вдвоем.
  • Важно учитывать: уровень анимации и кухни ниже, чем в Турции.

Шри-Ланка. Рекомендуемый регион: Восточное побережье (Тринкомали).

  • Прекрасные условия для погружений с аквалангом.
  • Богатая природа и древние храмы.
  • Отсутствие массовых туристических потоков.
  • Экономичные варианты путешествия при самостоятельном бронировании.
  • Недостатки: требуется внимательная подготовка маршрута.

Эксперты советуют при рассмотрении замены Турции обращать внимание не только на цену тура, но также учитывать визовые сборы, медицинскую страховку и возможные траты на еду вне гостиницы. Самостоятельная организация путешествий, особенно в случае с Шри-Ланкой, позволит существенно сэкономить средства. Обязательно читайте реальные отзывы туристов перед выбором конкретного отеля или курорта, чтобы заранее исключить риск неприятных сюрпризов, сообщается в дзен-канале "Pro Город Киров".