В России работают над безвизовыми поездками в целый ряд стран

МИД России работает над соглашениями о краткосрочных безвизовых поездках в некоторые страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает Алексея Климова.

© Lenta.ru

По данным агентства, Климов рассказал, что сейчас переговорный процесс продолжается. Он отметил, что Министерство иностранных дел ведет такую работу с иностранными партнерами на постоянной основе и она приносит свои плоды. Директор консульского департамента ведомства привел в пример то, что в июле вступило в силу соглашение об отмене виз с Оманом, а в середине августа было подписано аналогичное соглашение с Иорданией.

Ранее сообщалось, что безвизовое соглашение между Россией и Иорданией — это документ, который предусматривает отмену виз для туристических поездок на срок не более 30 дней.